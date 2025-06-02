Жители шести муниципалитетов Хабаровского края останутся без ТВ и радио

Новая волна отключений вещания телевизионных каналов и радиопрограмм запланирована специалистами филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» в связи с проведением профилактических и ремонтных работ, которые требуют приостановки работы оборудования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сигнал будет сбоить в шести муниципалитетах с 3 по 6 июля, согласно графику.
В организации отметили, что все работы согласованы с вещательными компаниями — для минимизации неудобств для населения, отключения будут производиться в то время, когда в эфире не будет звучать важная для людей информация. Кроме того, жителям, после завершения необходимых процедур, не придётся перенастраивать свои приёмники — сигнал вернётся на прежние частоты.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 3 по 6 июля:
03.06.2025.
Вяземский, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Восток России СВ».
Троицкое, Нанайский район, с 10:00 до 14:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
«Дорожное радио».
03.06.2025−04.06.2025.
Мухен, район имени Лазо, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
03.06.2025−06.06.2025.
Советская Гавань, с 10:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России ФМ».
04.06.2025.
Корфовский, Хабаровский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).