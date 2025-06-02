Жители шести муниципалитетов Хабаровского края останутся без ТВ и радио

В организации отметили, что все работы согласованы с вещательными компаниями — для минимизации неудобств для населения, отключения будут производиться в то время, когда в эфире не будет звучать важная для людей информация. Кроме того, жителям, после завершения необходимых процедур, не придётся перенастраивать свои приёмники — сигнал вернётся на прежние частоты.