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Жители шести муниципалитетов Хабаровского края останутся без ТВ и радио

Вещание будет прекращаться из-за профилактических работ.

Источник: Mail.ru

Новая волна отключений вещания телевизионных каналов и радиопрограмм запланирована специалистами филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» в связи с проведением профилактических и ремонтных работ, которые требуют приостановки работы оборудования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сигнал будет сбоить в шести муниципалитетах с 3 по 6 июля, согласно графику.

В организации отметили, что все работы согласованы с вещательными компаниями — для минимизации неудобств для населения, отключения будут производиться в то время, когда в эфире не будет звучать важная для людей информация. Кроме того, жителям, после завершения необходимых процедур, не придётся перенастраивать свои приёмники — сигнал вернётся на прежние частоты.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 3 по 6 июля:

03.06.2025.

Вяземский, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России СВ».

Троицкое, Нанайский район, с 10:00 до 14:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

«Дорожное радио».

03.06.2025−04.06.2025.

Мухен, район имени Лазо, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

03.06.2025−06.06.2025.

Советская Гавань, с 10:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Восток России ФМ».

04.06.2025.

Корфовский, Хабаровский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).