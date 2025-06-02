Сжигает за секунды: эксперт рассказал про напугавший ВСУ боевой лазер

В России продемонстрировали работу мобильного боевого лазера, входящего в систему противовоздушной обороны отряда спецназначения ВС РФ «Кочевник». Боевые лазеры рассматриваются как альтернатива традиционным средствам ПВО при уничтожении малоразмерных и малоскоростных целей.
Сбивает дроны на два километра.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru пояснил, что этот лазерный комплекс способен эффективно поражать беспилотники на расстоянии до двух километров.
«Было сказано, что он на расстоянии в несколько десятков метров способен прожечь броню бронированной техники. Демонстрировались металлические листы, пробитые этим лазером. По летательным аппаратам установка работает на дальности до двух километров», — отметил Кнутов.
Кнутов подчеркнул, что стоимость одного лазерного выстрела минимальна, а благодаря скорости света, с которой распространяется луч, обеспечивается высокая точность поражения целей.
Он также отметил, что разработки боевых лазеров активно ведутся в ряде стран, включая США, Израиль, Китай, Турцию и Великобританию. Особенно серьезного прогресса добились американские инженеры, которым удалось создать лазерную установку мощностью до 300 киловатт с функцией автоматического наведения на цель.
Боевые лазеры против дронов.
Боевые лазерные системы становятся все более значимым элементом противовоздушной обороны, особенно в борьбе с беспилотниками. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru.
По словам специалиста, лазерные комплексы эффективно справляются с дронами, уничтожая их за несколько секунд при крайне низких затратах на один выстрел.
«Создание лазерного оружия для борьбы с беспилотниками является приоритетной целью: с точки зрения эффективности лазеры считаются наиболее передовым средством, способным уничтожать дроны и более крупные цели. Стоимость стрельбы буквально копейки, а точность поражения остается крайне высокой — луч, движущийся со скоростью света, достигает цели мгновенно», — объяснил Кнутов.
Эксперт отметил, что боевой лазер, недавно продемонстрированный отрядом спецназа «Кочевник», способен поражать цели на расстоянии до двух километров.
«Он компактен и может размещаться, например, в бронетранспортере. Луч накапливает энергию, которая преобразуется в излучение и направляется на цель. Если говорить о наших лазерах, требуется от 5 до 10 секунд для поражения беспилотника — все зависит от того, как точно удается удерживать луч в одной точке», — уточнил он.
Кнутов также подчеркнул, что разработки подобных систем в России ведутся давно и уже дают результат.
«Известен лазер “Пересвет” большой мощности, который предназначен для поражения спутников и других крупногабаритных объектов. Однако его использование на поле боя затруднено из-за размеров. Ранее вице-премьер Юрий Борисов упоминал о лазере “Задира”, который, по его словам, способен работать по различным целям, включая летательные аппараты», — отметил эксперт.
Он добавил, что аналогичные исследования активно ведутся и за рубежом.
«В Израиле боевой лазер мощностью до 100 киловатт входит в состав комплекса “Железный купол” и применяется для поражения ракет, преимущественно одиночных. В Великобритании недавно продемонстрировали лазер мощностью около 35 киловатт. Некоторые его установки, как сообщалось, были переданы Украине. На самом деле украинцы показали автомобиль “Буханка”, как у нас в народе называют, в котором стоял флотнический прожектор. Лазерная указка большая, но к боевому лазеру он никакого отношения, конечно, не имеет», — поделился Кнутов.
Невидимая угроза, имеющая уязвимости.
Несмотря на рост мощности и точности, боевые лазеры пока не стали универсальным оружием на поле боя, заявил Юрий Кнутов.
«Облака действительно могут стать проблемой, но уже существуют лазеры, работающие в диапазоне, который позволяет лучу проходить через облачность с минимальными потерями. Важно понимать: в кино лазерный луч хорошо виден, но в реальности он невидим. Поэтому при поражении цели невозможно визуально определить, откуда ведется огонь и в каком направлении. Это создает определенное преимущество», — объяснил он.
Эксперт отметил, что эффективность лазеров может снижаться и при других погодных условиях, таких как дождь. Дополнительной помехой может стать задымление, например, в случае применения дымовых завес.
«Кроме того, неизвестно, как он действует при задымлении, например, при постановке дымовой завесы — она тоже мешает прохождению луча. Существует и простая защита от мощных боевых лазеров, особенно при борьбе с баллистическими ракетами. Во-первых, это закрутка цели вокруг своей оси — при вращении удерживать луч в одной точке становится крайне сложно», — пояснил Кнутов.
Среди других уязвимостей он назвал возможность частичного отражения лазерного излучения при помощи зеркальных покрытий, что снижает эффективность поражения.
«Кроме того, высокая мощность требует надежных источников энергии и эффективной системы охлаждения. Пока лазеры эффективно работают только по одиночным целям. Массовую атаку, как в фантастических фильмах, отбить таким способом пока невозможно», — подчеркнул он.
Также Кнутов отметил, что эксплуатация таких систем требует профессионального подхода и точной настройки.
«Однако важно уточнить, что операторов можно обучить на краткосрочных курсах — особенно если это офицеры с базовой подготовкой в ПВО», — заключил эксперт.