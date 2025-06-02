Сжигает за секунды: эксперт рассказал про напугавший ВСУ боевой лазер

«В Израиле боевой лазер мощностью до 100 киловатт входит в состав комплекса “Железный купол” и применяется для поражения ракет, преимущественно одиночных. В Великобритании недавно продемонстрировали лазер мощностью около 35 киловатт. Некоторые его установки, как сообщалось, были переданы Украине. На самом деле украинцы показали автомобиль “Буханка”, как у нас в народе называют, в котором стоял флотнический прожектор. Лазерная указка большая, но к боевому лазеру он никакого отношения, конечно, не имеет», — поделился Кнутов.