В Прикамье руководители коммерческих организаций осуждены за поставки фальсифицированных медизделий

Следствие и суд установили, что в 2020 году с организациями, возглавляемыми фигурантами, был заключен государственный контракт на поставку медицинских изделий. В рамках исполнения этого контракта в больницы Прикамья было направлено более 600 тысяч фальсифицированных одноразовых респираторов на сумму более 65 млн рублей.