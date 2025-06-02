В Прикамье руководители коммерческих организаций осуждены за поставки фальсифицированных медизделий

Суд вынес приговор двум ранее судимым руководителям коммерческих организаций. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и сбыте фальсифицированных медицинских изделий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что в 2020 году с организациями, возглавляемыми фигурантами, был заключен государственный контракт на поставку медицинских изделий. В рамках исполнения этого контракта в больницы Прикамья было направлено более 600 тысяч фальсифицированных одноразовых респираторов на сумму более 65 млн рублей.
Следствие обеспечило возмещение ущерба на сумму 43 миллиона рублей.
Суд приговорил виновных к 7 и 8 годам в исправительной колонии общего режима, штрафам в размере от 600 до 700 тысяч рублей, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с производством, изготовлением, реализацией медицинских изделий на срок от 3 до 4 лет.