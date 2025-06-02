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Цены на отдых за рубежом названы для туристов из Самары

Лето традиционно считается временем для отдыха, и жители Самары всё активнее планируют поездки за границу.

Лето традиционно считается временем для отдыха, и жители Самары всё активнее планируют поездки за границу.

По информации от туроператоров, в сезоне 2025 года особенно высоким спросом пользуются Турция и Египет.

Стоит отметить, что путёвка в пятизвёздочный отель в Турции с полным пакетом услуг — перелёт, трансфер, страховка и питание «всё включено» — обойдётся на двоих человек от 98 тысяч рублей за неделю проживания.

Такая стоимость делает это направление особенно популярным среди туристов. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

Путешествие в аналогичный отель в Египте выйдет дороже — от 130 до 160 тысяч рублей за семь дней.

Однако многие готовы заплатить больше ради возможности поплавать среди коралловых рифов с экзотическими рыбами и прочувствовать атмосферу загадочной пустыни.

Ранее, «МК в Самаре» рассказал, что по данным опроса, проведённого сервисом SuperJob, каждый пятый самарец мечтает провести отпуск у моря.

На втором месте — отдых дома (14% респондентов), а третий по популярности вариант — поездка в деревню или на дачу (11%).

Отдых на природе и путешествия по России разделили четвёртое место, набрав по 9% голосов.

Заграничные поездки заинтересовали лишь 6% опрошенных. Среди зарубежных направлений лидируют страны Азии (5%), следом за ними идёт Турция (4%), немного реже выбирают Египет (2%).

Что касается внутренних направлений, то наибольший интерес вызывают Крым и Краснодарский край, каждый из которых получил по 3% предпочтений.

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