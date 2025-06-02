Из Омска в понедельник задерживаются рейсы в ряд городов

На момент публикации, по данным онлайн-табло омского аэропорта, примерно на 1 час задержан самолет до Москвы (Шереметьево), на 1,5 часа — второй самолет в тот же аэропорт. Еще один борт в тот же столичный аэропорт улетел с задержкой порядка 2 часов 40 минут.