Из Омска в понедельник задерживаются рейсы в ряд городов

Утром понедельника, 2 июня 2025 года, в Омске наблюдаются задержки с вылетом авиарейсов.
На момент публикации, по данным онлайн-табло омского аэропорта, примерно на 1 час задержан самолет до Москвы (Шереметьево), на 1,5 часа — второй самолет в тот же аэропорт. Еще один борт в тот же столичный аэропорт улетел с задержкой порядка 2 часов 40 минут.
Ранний рейс до курортного Сочи этим утром задержали на 3,5 часа.
Кроме того, более чем на час задержан дневной рейс до Уфы.
Причины таких задержек не уточняются.
При этом из онлайн-табло следует, что самолет из Сочи прилетел в Омск также с большим опозданием. С задержкой ожидается и самолет из Уфы.