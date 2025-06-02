Рубио обратился к Лаврову после ЧП с мостами: что он сказал

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.
«Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц», — говорится в публикации.
Вечером, 31 мая, в Брянской области произошло обрушение моста. В момент ЧП по виадуку проезжала фура. После обрушения она оказалась на железнодорожных рельсах, где в нее сразу же врезался поезд.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз позже сообщил о подрыве моста, который передвигался в субботу, 31 мая, по маршруту Москва — Климово. В поезде находились 388 пассажиров. Также глава региона сообщил о семи погибших.
Оперативный штаб, созданный после ЧП, проинформировал, что пострадавших, в том числе детей, экстренно направляют в больницы. Некоторых госпитализировали в столичные клиники.
После этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что минувшей ночью, с 31 мая на 1 июня, на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что обрушение мостов в Брянской и Курской областях произошло в результате подрывов.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в течение всей минувшей ночи получал по линии ФСБ и МЧС доклады о том, что произошло с поездами в Курской и Брянской областях.
После этого стало известно, что в ближайшие дни российский лидер проведёт совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации.
В Стамбуле 2 июня пройдут мирные переговоры России и Украины. KP.RU ведет прямую трансляцию переговоров: в формате видео, а также текстовый вариант с фото, где мы собираем и объясняем все главные новости этого дня.