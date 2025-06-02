Рубио обратился к Лаврову после ЧП с мостами: что он сказал

После этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что минувшей ночью, с 31 мая на 1 июня, на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги.