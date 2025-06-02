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В магазине «Смешные цены» изъяли товар на сумму 5 миллионов рублей

В торговом комплексе «Комсомольский» сотрудники Роспотребнадзора, совместно с таможней и полицией, провели внеплановую проверку в магазине «Смешные цены».

В торговом комплексе «Комсомольский» сотрудники Роспотребнадзора, совместно с таможней и полицией, провели внеплановую проверку в магазине «Смешные цены».

В результате проверки было изъято более 5000 единиц одежды и обуви общей стоимостью около 5 миллионов рублей.

Проверка выявила, что индивидуальный предприниматель Халматова М. М., осуществляющая деятельность в этом магазине, не зарегистрирована в государственной информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

В ходе рейда были изъяты немаркированные товары, среди которых одежда и обувь с признаками контрафакта, оформленные с использованием логотипов известных брендов.

Предпринимателю грозит административная ответственность за нарушение законодательства. Кроме того, материалы дела направлены в полицию для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела по факту незаконного использования средств индивидуализации и реализации немаркированной продукции в крупном размере, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Ранее рассказывали, что названы продукты, которые могут помочь в борьбе с курением.