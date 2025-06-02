145 случаев буллинга в школах выявили в Казахстане

В рамках реализации принципа «Закон и Порядок» с начала года проводятся масштабные профилактические акции, среди которых «Подросток», «Дети в ночном городе», «Внимание — дети!» и другие. Первый этап ОПМ «Подросток» прошел с 10 апреля по 6 мая, второй — с 19 по 31 мая. В этот период особое внимание уделяется контролю за нахождением детей в ночное время без сопровождения взрослых, особенно в развлекательных заведениях.