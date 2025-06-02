В Иркутской области прошел обязательный госэкзамен по русскому языку

Для проведения итогового испытания было задействовано 105 пунктов проведения экзаменов. В региональном министерстве образования напомнили, что экзамены по русскому языку и математике необходимо сдавать всем выпускникам школ для получения аттестата о среднем общем образовании. Из всех зарегистрированных в Приангарье на этот экзамен в 2025 году формат ЕГЭ выбрали 12,7 тыс. участников, 148 человек будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Еще 470 заявлений подано на резервный день, 17 июня, выпускниками прошлых лет.
«Верю, что наши выпускники успешно справились сегодня с экзаменационными заданиями, ведь русский язык они изучали все свои школьные годы. Это проверка не только на знание грамматики и орфографии, но и на умение формулировать и выражать мысли. Грамотная речь — это признак высокого интеллекта и логического мышления, а владение этими навыками — залог успешной карьеры практически по любому направлению в самых разных сферах, и потому экзамен по русскому языку так важен», — прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
В этом году все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку сохранены. Изменены лишь некоторые формулировки заданий и система их оценивания. На выполнение заданий ЕГЭ по русскому языку отведено три с половиной часа (210 минут), у тех, кто выбрал ГВЭ, — три часа 55 минут (235 минут). Для участников, которые не смогли в основной период принять участие в экзамене либо завершить его по уважительным причинам, будет возможность сдать его в резервные дни — 17 или 23 июня. Неудовлетворительный результат по русскому языку также можно попытаться исправить в резервный день, если по математике результат удовлетворительный.
С 2024 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина у выпускников есть возможность пересдачи одного из экзаменов по своему выбору из числа сданных в текущем году, в том числе для возможного повышения баллов. Это касается и обязательных учебных предметов — русского языка и математики. Однако стоит обратить внимание, что первый полученный результат экзамена, который выпускник решил пересдать в дополнительные дни, аннулируется, действителен будет только результат пересдачи.
С результатами по русскому языку участники итоговых испытаний смогут ознакомиться не позднее 17 июня в своих образовательных организациях либо на официальном портале ЕГЭ: checkege.rustest.ru/. Вопросы по организации госэкзаменов на территории Иркутской области можно задать по телефону «горячей линии»: