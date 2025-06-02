В Иркутской области прошел обязательный госэкзамен по русскому языку

В этом году все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку сохранены. Изменены лишь некоторые формулировки заданий и система их оценивания. На выполнение заданий ЕГЭ по русскому языку отведено три с половиной часа (210 минут), у тех, кто выбрал ГВЭ, — три часа 55 минут (235 минут). Для участников, которые не смогли в основной период принять участие в экзамене либо завершить его по уважительным причинам, будет возможность сдать его в резервные дни — 17 или 23 июня. Неудовлетворительный результат по русскому языку также можно попытаться исправить в резервный день, если по математике результат удовлетворительный.