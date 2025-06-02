В Иркутске заметили рысь в центре города

Необычный гость появился на улицах Иркутска — в Октябрьском округе несколько жителей заметили рысь. Хищника видели в районе улиц Дальневосточная, Байкальская и Киевская. Хотя рысь обычно избегает контактов с людьми, полиция предупреждает о потенциальной опасности таких встреч. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области.