Катерина Шпица впервые опубликовала своё фото во время беременности

Актриса Катерина Шпица впервые опубликовала фотографию времён своей беременности в соцсетях.
Снимок она выложила 1 июня, в День защиты детей. Она уточнила, что до этого не выкладывала фотографии себя в ожидании ребёнка. «Сегодня прекрасный повод, чтобы поделиться архивным снимком 2012 года», — заметила Катерина Шпица.
В посте, которое сопровождает фото Шпицы с животом, говорится о том, как устанавливается связь между матерью и ребёнком. Актриса считает, что «плетение нити судьбы» малыша начинается не с момента его появления на свет, а ещё в утробе матери.
«Для любящей и трепетно ожидающей мамы ребёнок появляется с момента, когда осознается беременность. Для многих-многих женщин и ребёнок, которому не суждено было сделать первый вдох, и тот, который прожил совсем недолго — это неотъемлемая глава жизни, у которой есть имя, с которой связаны сильные чувства», — утверждает Катерина Шпица.
Актриса добавляет, что для того, чтобы дети появлялись на свет и росли счастливыми, семье нужна поддержка разных уровней, включая государственный.
«Хочется, чтобы дети рождались в любви и гармонии, чтоб у родителей было как можно меньше страхов и больше уверенности в будущем», — говорит она.
В посте Катерина Шпица также вспоминает о своём пережитом горе потери малыша. Актриса предлагает обратить внимание на фонд «Свет в руках», который помогает тем, кто столкнулся с потерей ребёнка на этапе беременности, в родах и после.
Напомним, актриса Катерина Шпица начинала свою актёрскую карьеру в Перми, получив первую популярность после съёмок в сериале «Реальные пацаны». После этого она снялась в десятках успешных проектов и стала востребованной актрисой, однако съёмки в кино не помешали ей стать мамой: Катерина Шпица воспитывает сына Германа, который появился у неё в первом браке. Осенью 2024 года актриса опубликовала откровенный пост, в котором рассказала о том, как пережила потерю ребёнка во время второго брака. Она поделилась своей историей и дала советы тем, кто столкнулся с подобным горем.