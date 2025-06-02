Катерина Шпица впервые опубликовала своё фото во время беременности

Напомним, актриса Катерина Шпица начинала свою актёрскую карьеру в Перми, получив первую популярность после съёмок в сериале «Реальные пацаны». После этого она снялась в десятках успешных проектов и стала востребованной актрисой, однако съёмки в кино не помешали ей стать мамой: Катерина Шпица воспитывает сына Германа, который появился у неё в первом браке. Осенью 2024 года актриса опубликовала откровенный пост, в котором рассказала о том, как пережила потерю ребёнка во время второго брака. Она поделилась своей историей и дала советы тем, кто столкнулся с подобным горем.