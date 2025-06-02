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СМИ: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий лидирует на выборах президента Польши, набирая 51 процент голосов. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщило Польское телевидение TVP, ссылаясь на данные госизбиркома после обработки почти всех бюллетеней (99,55 процента).

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий лидирует на выборах президента Польши, набирая 51 процент голосов. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщило Польское телевидение TVP, ссылаясь на данные госизбиркома после обработки почти всех бюллетеней (99,55 процента).

Его основной соперник, Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции», набирает 49 процентов голосов, говорится в сообщении.

Итоги второго тура голосования будут известны после того, как все бюллетени будут подсчитаны. Это произойдет в понедельник вечером или во вторник.

В ходе первого тура президентских выборов, который состоялся 18 мая, Тшасковский набрал 31,36 процентов голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий поставлял проституток в гостиницу Grand Hotel, подрабатывая там охранником в студенческие годы. Помимо этого, Кароль Навроцкий в ходе прямого эфира дебатов со своим оппонентом по предвыборной гонке, предположительно, употребил снюс — жевательный табак.