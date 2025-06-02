СМИ: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий лидирует на выборах президента Польши, набирая 51 процент голосов. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщило Польское телевидение TVP, ссылаясь на данные госизбиркома после обработки почти всех бюллетеней (99,55 процента).