Красноярцев ожидает сокращенная рабочая неделя в июне

Как обычно, в стране отмечается День России, который выпадает на 12 июня и является выходным днем. Кроме того, в этом году выходной с 8 марта был перенесен на 13 число, что добавляет еще один день отдыха к уже имеющемуся празднику. Таким образом, горожане смогут наслаждаться четырехдневными выходными с 12 по 15 июня.