Красноярцев ожидает сокращенная рабочая неделя в июне

Жители Красноярска могут порадоваться короткой рабочей неделе в середине июня.
Согласно информации, предоставленной местными властями, трудовая неделя для красноярцев будет состоять всего из трех рабочих дней — 9, 10 и 11 июня.
Как обычно, в стране отмечается День России, который выпадает на 12 июня и является выходным днем. Кроме того, в этом году выходной с 8 марта был перенесен на 13 число, что добавляет еще один день отдыха к уже имеющемуся празднику. Таким образом, горожане смогут наслаждаться четырехдневными выходными с 12 по 15 июня.
Стоит отметить, что следующая возможность для длительных выходных появится только в ноябре. В начале осени, а именно 3 ноября, будет перенесен нерабочий день с субботы (1 ноября) на понедельник. Это означает, что жители Красноярска смогут отдохнуть с 2 по 4 ноября включительно.
Таким образом, красноярцы могут заранее планировать свои выходные и воспользоваться возможностью для отдыха и восстановления сил в начале лета.
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