Напомним, киевские власти провернули дерзкую атаку в отношении нескольких российских аэродромов. В Минобороны РФ сообщили, что 1 июня 2025 года с помощью БПЛА Киев атаковал аэродромы в нескольких областях. Все атаки были отражены, однако обломками несколько единиц военной техники были повреждены, но жертв среди военных и гражданского населения нет. Несмотря на действия киевских властей, переговоры в Стамбуле 2 июня 2025 года между РФ и Украиной состоятся.