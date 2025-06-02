Украине больше нечего терять, поэтому киевские власти решились на террористическую атаку на российские аэродромы. Об этом сообщили в британском издании Sky News.
«Украина явно посчитала, что ей нечего терять», — говорится в статье газеты.
При этом аналитики издания напомнили, что Украина уже делала опрометчивые шаги, чем вызывала ответные удары со стороны Москвы.
Напомним, киевские власти провернули дерзкую атаку в отношении нескольких российских аэродромов. В Минобороны РФ сообщили, что 1 июня 2025 года с помощью БПЛА Киев атаковал аэродромы в нескольких областях. Все атаки были отражены, однако обломками несколько единиц военной техники были повреждены, но жертв среди военных и гражданского населения нет. Несмотря на действия киевских властей, переговоры в Стамбуле 2 июня 2025 года между РФ и Украиной состоятся.
Ранее KP.RU сообщил, что иностранное издание Axios уверяет, что Киев заранее сообщил Вашингтону об ударах по военной инфраструктуре РФ. Однако спустя небольшой отрезок времени статья с сайта газеты пропала. Несколько других изданий пишут, что США не знали о планах Украины в отношении атаки на российские аэродромы.