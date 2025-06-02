Times: в Британию через Ла-Манш в 2025 году могут попасть 50 тыс. нелегалов

Напомним, в октябре газета The Telegraph сообщала, что Британия оказалась на первом месте в списке европейских государств по количеству нелегалов. В стране насчитывалось 745 тысяч человек, которые прибыли туда незаконно. В марте The Times написала, британские власти изучают возможность высылки нелегальных мигрантов из королевства в балканские государства.