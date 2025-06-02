Times: в Британию через Ла-Манш в 2025 году могут попасть 50 тыс. нелегалов

Приблизительно 50 тыс. незаконных мигрантов могут проникнуть на территорию Британии через пролив Ла-Манш в 2025 году, написала британская газета The Times со ссылкой на своё исследование.
Журналисты утверждают, что, по данным на 31 мая, с начала января в страну прибыли 14 811 нелегалов. Эта цифра на 42% больше, чем наблюдалось за аналогичный период прошлого года.
В пограничной службе Британии отвергли прогноз газеты. В ведомстве заявили, что количество мигрантов, которые попадут на британскую территорию в 2025 году, будет меньше объявленной цифры.
Напомним, в октябре газета The Telegraph сообщала, что Британия оказалась на первом месте в списке европейских государств по количеству нелегалов. В стране насчитывалось 745 тысяч человек, которые прибыли туда незаконно. В марте The Times написала, британские власти изучают возможность высылки нелегальных мигрантов из королевства в балканские государства.