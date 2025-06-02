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Клуб «Красный Яр» вышел в полуфинал Кубка России по регби

Красноярская команда одержала победу над московским «Динамо’Регбийный клуб “Красный Яр” из Красноярска успешно прошел в полуфинал Кубка России, одолев столичное “Динамо” в напряженном четвертьфинальном матче, который состоялся в Москве.

Красноярская команда одержала победу над московским «Динамо».

Регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярска успешно прошел в полуфинал Кубка России, одолев столичное «Динамо» в напряженном четвертьфинальном матче, который состоялся в Москве. Итоговый счет встречи — 44:34 в пользу красноярцев.

Главный тренер РК «Красный Яр» Ульрих Бейерс отметил сложность пути к финалу: «Наша дорога к финалу очень трудная, и в четвертьфинале нам достался серьезный соперник. “Динамо” — одна из сильнейших команд чемпионата».

В следующем этапе турнира красноярцы встретятся с командой «Локомотив».

Ранее рассказывали, что в Фанпарке «Бобровый лог» в Красноярске построят новые отели.