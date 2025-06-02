Клуб «Красный Яр» вышел в полуфинал Кубка России по регби

Красноярская команда одержала победу над московским «Динамо».
Регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярска успешно прошел в полуфинал Кубка России, одолев столичное «Динамо» в напряженном четвертьфинальном матче, который состоялся в Москве. Итоговый счет встречи — 44:34 в пользу красноярцев.
Главный тренер РК «Красный Яр» Ульрих Бейерс отметил сложность пути к финалу: «Наша дорога к финалу очень трудная, и в четвертьфинале нам достался серьезный соперник. “Динамо” — одна из сильнейших команд чемпионата».
В следующем этапе турнира красноярцы встретятся с командой «Локомотив».
Ранее рассказывали, что в Фанпарке «Бобровый лог» в Красноярске построят новые отели.