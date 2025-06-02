Клуб «Красный Яр» вышел в полуфинал Кубка России по регби

Главный тренер РК «Красный Яр» Ульрих Бейерс отметил сложность пути к финалу: «Наша дорога к финалу очень трудная, и в четвертьфинале нам достался серьезный соперник. “Динамо” — одна из сильнейших команд чемпионата».