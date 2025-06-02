В Перми продолжается озеленительная кампания

Занимает свои места и мобильное озеленение. Оно хорошо работает там, где большая пешеходная нагрузка, нет подходящей почвы, имеются многочисленные инженерные коммуникации. Кадки с деревьями и кустарниками уже расположились на Ленина и Советской, возле УДС «Молот» и Дома молодежи. Всего в этом году на улицах Перми разместятся почти восемьсот таких кашпо.