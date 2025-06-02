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В Перми продолжается озеленительная кампания

Работы по озеленению в Перми ведутся с конца апреля.

Работы по озеленению в Перми ведутся с конца апреля. Высаживают породы деревьев, которые устойчивы к антропогенной нагрузке и хорошо приживаются в городской среде, например, ивы, липы, яблони, клены, рябины, сирени и спиреи. Всего в этом году в столице Прикамья планируется высадить более 3,2 тысячи деревьев и 23 тысячи кустарников.

Так, 20 деревьев высадили на улице Академика Курчатова в Свердловском районе, в Орджоникидзевском районе появилось 15 деревьев — на улицах Лобвинской, Толбухина и Гайвинской. Наибольший объем посадок запланирован на «гостевом маршруте», а также в долинах малых рек.

В рамках акции «Сад памяти» в сквере Победителей высадили более 50 крупномерных деревьев и кустарников, в том числе декоративные сорта ивы памяти Бажова и венгерские сирени.

Занимает свои места и мобильное озеленение. Оно хорошо работает там, где большая пешеходная нагрузка, нет подходящей почвы, имеются многочисленные инженерные коммуникации. Кадки с деревьями и кустарниками уже расположились на Ленина и Советской, возле УДС «Молот» и Дома молодежи. Всего в этом году на улицах Перми разместятся почти восемьсот таких кашпо.