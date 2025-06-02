В Иркутской области родились Флюра и Виссарион

В Иркутской области начиная с января 2025 года появились на свет 8 787 малышей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областной службы ЗАГС, традиционно мальчиков родилось больше — 4 534, тогда как девочек зарегистрировано 4 250. Особую радость статистике добавили 83 двойни и одна тройня.