В Иркутской области родились Флюра и Виссарион

В Иркутской области начиная с января 2025 года появились на свет 8 787 малышей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областной службы ЗАГС, традиционно мальчиков родилось больше — 4 534, тогда как девочек зарегистрировано 4 250. Особую радость статистике добавили 83 двойни и одна тройня.
— Лидерами среди популярных мужских имен остаются вот уже несколько лет Артем (209), Михаил (193), Александр (186). Далее следуют имена Матвей (179), Тимофей (157), Роман (142), Дмитрий (122), Иван (122), Мирон (122), — поделились в ведомстве.
Девочек чаще всего называют Ева (199), София (184) и Варвара (132). Особый интерес вызывают необычные имена, которые выбирают некоторые родители. Мальчиков называют Антип, Виссарион или даже Мирон-Вулкан, а девочек — Весения, Риорита, Флюра или Юнона.
Также новорожденным давали имена: Ярополк, Гавриил, Добромир, Ермак, Стефан-Александр, Владимир-Феликс, Степанида, Сара, Тереза, Анна-Николь, Анфиса, Варвара-Оливия.