Кунгурская ледяная пещера перейдет в управление краевых властей

Входящая в краевое Минприроды «Дирекция ООПТ Пермского края» планирует подать заявку в Роснедра на получение права пользования участками недр Кунгурской ледяной пещеры.
Перед краевым ведомством стоит задача по обеспечению сохранности уникального для региона и России геологического объекта в Кунгуре. Его структура планирует осуществлять экскурсионную деятельность в ледяной пещере. В скором времени она предоставит научно обоснованный план ее эксплуатации, который будет учитывать антропогенную нагрузку на природный объект.
В середине мая Роснедра отозвали лицензию у оператора Кунгурской ледяной пещеры. ООО «Сталагмит-Экскурс» получила бессрочную лицензию около 20 лет назад. Компания в установленный срок не устранила нарушения природоохранного законодательства.
Краевая инспекция труда проверила три компании, предоставляющие свои услуги в Кунгурской ледяной пещере. Проверка установила нарушения трудового законодательства в ООО «Сталагмит», ООО «ГТК» и ООО «Сталагмит Экскурс» при сокращении сотрудников.