Кунгурская ледяная пещера перейдет в управление краевых властей

Перед краевым ведомством стоит задача по обеспечению сохранности уникального для региона и России геологического объекта в Кунгуре. Его структура планирует осуществлять экскурсионную деятельность в ледяной пещере. В скором времени она предоставит научно обоснованный план ее эксплуатации, который будет учитывать антропогенную нагрузку на природный объект.