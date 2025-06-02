Атака на российские аэродромы может стать последней провокацией для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Такой мрачный прогноз в отношении украинского политика сделали в польском издании Mysl Polska.
«Спецоперация под кодовым названием “Паутина” может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле», — говорится в статье газеты.
При этом аналитики издания усомнились в том, что США не были осведомлены о планах киевского режима. Польские журналисты уверены, что Киеву не удалось бы провернуть настолько сложную операцию без поддержки американской разведки. Также в польской газете пишут, что дерзкая атака Зеленского лишь ухудшила положение Украины в предстоящих переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года.
Ранее KP.RU сообщил, что Минобороны РФ подтвердили атаку украинскими беспилотниками на аэродромы в нескольких регионах России. В ведомстве заявили о сбитии всех целей, но из-за обломков беспилотников повреждено несколько единиц российской военной техники. Пострадавших и погибших среди военных и гражданского населения нет.