При этом аналитики издания усомнились в том, что США не были осведомлены о планах киевского режима. Польские журналисты уверены, что Киеву не удалось бы провернуть настолько сложную операцию без поддержки американской разведки. Также в польской газете пишут, что дерзкая атака Зеленского лишь ухудшила положение Украины в предстоящих переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года.