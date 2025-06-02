На Пермский край обрушатся дожди с грозами и сильный ветер 2 июня

Дожди с грозами и сильный ветер обрушатся на Пермский край 2 июня, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как уточняют метеорологи, на погоду будет оказывать влияние циклоническая деятельность. Порывы ветра 2 июня могут усилиться до 17−22 метров в секунду. При этом в регионе сохранится жаркая погода: в Пермском крае ожидается +25… +30°С, на крайнем севере — до +20°С, в Перми — +25… +27°С.
Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» сообщают, что циклоны будут оказывать влияние на погоду в Пермском крае на протяжении всей недели. Осадки будут продолжаться все ближайшие дни.
«Дожди в Пермском крае возобновятся, но вот их количество весьма неопределённое по причине преобладания конвективного ливневого характера. Такие осадки часто интенсивные, но локальные», — поясняют специалисты «Метеоролог и я».
Они уточняют, что несмотря на осадки, вся неделя в Пермском крае будет тёплой.
Напомним, первые сильные грозы прошли в Прикамье 1 июня. Из-за стихии некоторые дома остались без света.