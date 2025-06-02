На Пермский край обрушатся дожди с грозами и сильный ветер 2 июня

Как уточняют метеорологи, на погоду будет оказывать влияние циклоническая деятельность. Порывы ветра 2 июня могут усилиться до 17−22 метров в секунду. При этом в регионе сохранится жаркая погода: в Пермском крае ожидается +25… +30°С, на крайнем севере — до +20°С, в Перми — +25… +27°С.