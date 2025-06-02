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На Пермский край обрушатся дожди с грозами и сильный ветер 2 июня

При этом в Прикамье сохранится жаркая погода.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 68% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: Аргументы и факты

Дожди с грозами и сильный ветер обрушатся на Пермский край 2 июня, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как уточняют метеорологи, на погоду будет оказывать влияние циклоническая деятельность. Порывы ветра 2 июня могут усилиться до 17−22 метров в секунду. При этом в регионе сохранится жаркая погода: в Пермском крае ожидается +25… +30°С, на крайнем севере — до +20°С, в Перми — +25… +27°С.

Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» сообщают, что циклоны будут оказывать влияние на погоду в Пермском крае на протяжении всей недели. Осадки будут продолжаться все ближайшие дни.

«Дожди в Пермском крае возобновятся, но вот их количество весьма неопределённое по причине преобладания конвективного ливневого характера. Такие осадки часто интенсивные, но локальные», — поясняют специалисты «Метеоролог и я».

Они уточняют, что несмотря на осадки, вся неделя в Пермском крае будет тёплой.

Напомним, первые сильные грозы прошли в Прикамье 1 июня. Из-за стихии некоторые дома остались без света.