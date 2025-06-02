Красивые и смертельно опасные: Топ-10 ядовитых растения России, которых стоит остерегаться

Волчье лыко или волчеягодник — невинно цветущий кустарник с алыми ягодами на самом деле сплошь ядовит. Пять ягод могут быть смертельны для ребёнка, двенадцать — для взрослого. К тому же контакт с кожей вызывает жжение, язвы и длительное воспаление. И это при том, что он может расти прямо возле дачных тропинок, предупреждает эксперт.