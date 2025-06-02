Красивые и смертельно опасные: Топ-10 ядовитых растения России, которых стоит остерегаться

Болиголов пятнистый — смертоносная свистулька, один из самых ядовитых сорняков России. Его можно встретить на опушках, пустырях и даже на огородах. Стебли болиголова полые, и дети часто используют их как дудочки — с риском получить серьёзнейшее отравление. Вдыхание, прикосновение, не говоря уже об употреблении, вызывает судороги, паралич, спутанность сознания и может привести к остановке дыхания.
Владимир Неронов.
Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н.
Не менее опасен и борщевик Сосновского — гигант среди трав, который вызывает химические ожоги даже при кратковременном контакте с кожей. Под действием солнечного света сок растения вызывает пузыри, язвы и тёмные пятна, которые могут заживать месяцами. Особенно страдают дети, для которых даже лёгкое прикосновение может оставить след на всю жизнь.
Волчье лыко или волчеягодник — невинно цветущий кустарник с алыми ягодами на самом деле сплошь ядовит. Пять ягод могут быть смертельны для ребёнка, двенадцать — для взрослого. К тому же контакт с кожей вызывает жжение, язвы и длительное воспаление. И это при том, что он может расти прямо возле дачных тропинок, предупреждает эксперт.
Ещё один «цветущий убийца» — аконит (борец). Его фиолетовые соцветия выглядят красиво, но скрывают смертельную опасность. Даже вдыхание пыльцы этого растения может вызвать отравление: от чувства жжения и онемения во рту до нарушений сердечного ритма и функций центральной нервной системы. В тяжёлых случаях — остановка сердца.
Декоративные растения также могут оказаться смертельно опасными. Так, клещевина обыкновенная, нередко встречающаяся на дачных участках, содержит крайне ядовитые семена. Их проглатывание может привести к тяжёлому отравлению и даже гибели, при этом антидота не существует.
«Плоды белладонны (красавки) — глянцевые ягоды, похожие на черешню. Но их поедание вызывает сухость во рту, нарушение глотания и дыхания, рвоту и галлюцинации. Спустя 20 минут после употребления наступает тяжёлое отравление, нередко заканчивающееся комой», — поделился собеседник Life.ru.
Выражение «объелся белены» имеет вполне буквальное происхождение. При попадании белены чёрной внутрь возникает двигательное возбуждение, судороги, галлюцинации, невнятная речь. Во всех частях растения — сильный яд, который поражает дыхательный центр.
Даже знакомый с детства ландыш майский может быть опасным. Его ароматные цветы и яркие ягоды выглядят безобидно, но всего несколько плодов способны вызвать тяжёлое отравление с судорогами, галлюцинациями и нарушением сердечного ритма. Более того, даже вода из вазы с ландышами может быть токсичной.
Не стоит путать с черникой и вороний глаз — чёрная ягода с крупными листьями легко вводит в заблуждение. Её употребление сопровождается резкой болью в животе, рвотой, судорогами и галлюцинациями. Яд обладает нейротоксическим действием и может привести к летальному исходу.
Замыкает список дельфиниум (живокость) — яд под видом цветка. Это садовое растение отличается красочными соцветиями, но при случайном попадании внутрь вызывает сильные боли, паралич дыхания и остановку сердца. Особенно уязвимы дети и домашние животные.
«Даже красивые растения могут быть смертельно опасны. Учите детей не трогать неизвестные цветы и ягоды, а сами внимательно осматривайте дачный участок и окружающую природу. Лучше избежать контакта, чем потом бороться с последствиями», — заключил специалист.
Ранее Life.ru рассказывал, чем опасен борщевик и что делать в случае попадания сока растения на кожу. Фуранокумарин, который содержится в соке борщевика, делает кожу более чувствительной к УФ-облучению. В солнечную погоду это особенно опасно: достаточно нескольких часов на солнце после контакта с растением, и на теле может появиться химический ожог.