В Красноярске могут изъять долгострой на Северо-Енисейской, который стоит 28 лет

Мэрия Красноярска рассматривает возможность изъятия недостроенного здания на улице Северо-Енисейской. Строительство этого объекта началось еще в конце 90-х годов.
В 1997 году компания «Лео» получила разрешение на возведение магазина автозапчастей по адресу Северо-Енисейская, 54, но проект так и не был завершен. Разрешение на строительство и аренду земли несколько раз продлевали. В 2018 году к проекту подключились два застройщика: ООО «Альянс» и ООО «Национальная страховая группа — “РОСЭНЕРГО”», но здание так и не ввели в эксплуатацию.
В 2020 году разрешение на строительство отменили из-за истечения срока аренды. Однако через два года застройщики смогли через суд восстановить права на строительство. В 2023 году разрешение было продлено до января 2026 года.
Несколько лет назад «НСГ-Росэнерго» объявила себя банкротом, но в начале 2024 года это решение было отменено, и компания сменила название на «Синергия».
На данный момент трехэтажный магазин площадью 1,3 тысячи квадратных метров почти готов, осталось лишь завершить отделку и благоустройство. Если здание не будет сдано в срок, мэрия планирует изъять его через суд и выставить на торги.
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