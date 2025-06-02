В Красноярске могут изъять долгострой на Северо-Енисейской, который стоит 28 лет

В 1997 году компания «Лео» получила разрешение на возведение магазина автозапчастей по адресу Северо-Енисейская, 54, но проект так и не был завершен. Разрешение на строительство и аренду земли несколько раз продлевали. В 2018 году к проекту подключились два застройщика: ООО «Альянс» и ООО «Национальная страховая группа — “РОСЭНЕРГО”», но здание так и не ввели в эксплуатацию.