Стало известно, кто победил на президентских выборах в Польше

Кароль Навроцкий, представляющий оппозиционную партию «Право и справедливость», одержал победу во втором туре выборов президента Польши. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщило Польское телевидение TVP, ссылаясь на данные Государственной избирательной комиссии после обработки 100 процентов бюллетеней.
По данным комиссии, Навроцкий набрал 50,9 процента голосов избирателей. Его соперник, Рафал Тшасковский, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» и мэр Варшавы, получил 49,1 процента голосов.
Выборы стали одними из самых напряженных и эмоциональных в истории Третьей республики, характеризуясь высокой явкой избирателей, говорится на сайте СМИ.
В ходе первого тура президентских выборов, который состоялся 18 мая, Тшасковский набрал 31,36 процентов голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента.
Ранее стало известно, что Навроцкий поставлял проституток в гостиницу Grand Hotel, подрабатывая там охранником в студенческие годы. Помимо этого, Кароль Навроцкий в ходе прямого эфира дебатов со своим оппонентом по предвыборной гонке, предположительно, употребил снюс — жевательный табак.