Стало известно, кто победил на президентских выборах в Польше

Кароль Навроцкий, представляющий оппозиционную партию «Право и справедливость», одержал победу во втором туре выборов президента Польши. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщило Польское телевидение TVP, ссылаясь на данные Государственной избирательной комиссии после обработки 100 процентов бюллетеней.