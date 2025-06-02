Из Омска задержали рейсы в Москву, Сочи и Уфу

Сегодня, 2 июня, в омском аэропорту имени Дмитрия Карбышева зафиксированы задержки нескольких рейсов. Отправиться в Москву опоздали, а 2 часа 25 минут и на 55 минут два борта — авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот».