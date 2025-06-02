Из Омска задержали рейсы в Москву, Сочи и Уфу

Сегодня, 2 июня, в омском аэропорту имени Дмитрия Карбышева зафиксированы задержки нескольких рейсов. Отправиться в Москву опоздали, а 2 часа 25 минут и на 55 минут два борта — авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот».
Задержаны также рейсы в Сочи от «Смартавиа» и в Уфу от «Азимут». Пассажиры краснодарского направления ожидали вылета 3 часа 25 минут, башкирского — 1 час 15 минут. Официальные причины изменений в расписании рейсов не уточняются.
По состоянию на 9:25 задержаны вылет и прилет уфимских рейсов — А44050 и А44049 соответственно.
Напомним, на прошлой неделе омские рейсы также задерживались из-за ограничений в московских аэропортах. Причиной была атака на Россию вражеских беспилотников.
Ранее «КП Омск» рассказала о новых случаях гибели людей из-за пьяных автомобилистов.