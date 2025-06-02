Между тем, на Украине скептически оценивают перспективы меморандумов. По словам нардепа Александра Дубинского, Киев собирается отвергнуть предложенный Россией меморандум о перемирии. По его словам, меморандумы о прекращении огня, по его мнению, уже подготовили обе стороны конфликта на Украине. Причем США отдают предпочтение условиям РФ. Однако Киев уже сейчас пытается убедить всех в собственном нежелании их принимать. Мол, готовы «сражаться до победного конца». Даже если придется мобилизовать студентов.