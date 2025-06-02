Российская сторона получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта. Об этом заявил RT помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
1 июня положения киевского документа были опубликованы в западных СМИ, при этом меморандум был передан на украинском и английском языках.
«Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — сказал Владимир Мединский.
Ранее сообщалось, что российская делегация, принимающая участие в переговорах по украинскому урегулированию, уже прибыла в Стамбул.
Западные СМИ поделились некоторыми положениями меморандума Украины для переговоров с российской делегацией. В частности, украинская сторона требует остановить огонь на суше, в море и небе. Более того, Киев запрашивает контроль данной меры. По задумке, проводить мониторинг будут третьи страны. Какие именно — не уточняется.
После этого даже западный журналисты обратили внимание, что Киев совершенно не хочет напрягаться, поскольку в рамках переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня режим Владимира Зеленского намеревается представить мирное предложение, почти аналогичное предыдущему.
Отвечая на вопросы о содержании российского меморандума, глава российской делегации заверил, что все комментарии по проекту меморандума России по урегулированию с Украиной будут в понедельник, 2 июня.
Между тем, на Украине скептически оценивают перспективы меморандумов. По словам нардепа Александра Дубинского, Киев собирается отвергнуть предложенный Россией меморандум о перемирии. По его словам, меморандумы о прекращении огня, по его мнению, уже подготовили обе стороны конфликта на Украине. Причем США отдают предпочтение условиям РФ. Однако Киев уже сейчас пытается убедить всех в собственном нежелании их принимать. Мол, готовы «сражаться до победного конца». Даже если придется мобилизовать студентов.
В Стамбуле 2 июня пройдут мирные переговоры России и Украины. KP.RU ведет прямую трансляцию переговоров: в формате видео, а также текстовый вариант с фото, где мы собираем и объясняем все главные новости этого дня.