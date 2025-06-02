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Казахстан примет участие в «Интервидении»

Музыкальные исполнители и коллективы в Казахстане проявили интерес к участию в конкурсе песни «Интервидение». Представителя от республики планируется выбрать до конца июня, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили ТАСС в комитете культуры Министерства культуры и информации Казахстана, участника от республики выберут в июне.

«Определение представителя планируется завершить до конца июня 2025 года. В рамках внутреннего отбора рассматриваются несколько претендентов из числа молодых казахстанских исполнителей, проявивших себя на национальных и международных площадках. Точное количество заявок уточняется, но интерес к конкурсу среди представителей музыкальной индустрии имеется», — сообщили в ведомстве.

В комитете отметили, что «вопрос языка исполнения будет зависеть от выбранного произведения и стратегии выступления». «Возможны варианты исполнения на казахском, русском или английском языках, либо их комбинации», — добавили в комитете министерства.

«Интервидение» — песенный конкурс, существовавший в 1946 —1993 годах. Проводился Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT) в 1960—1980-х годах по аналогии с «Евровидением» — музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.

В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

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