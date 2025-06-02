Радиостанция Судного дня УВБ-76 выдала в эфир несколько странных сообщений

Нужно сказать, что в последнее время радиостанция стала часто выходить в эфир. Так, в начале марта внезапно ожившая радиостанция начала транслировать чьи-то имена, а затем были сведения о числах. В конце мая эфир радиостанции снова озадачил общественность. За сутки появилось сразу три сообщения. Сигналы были зафиксированы в разное время.