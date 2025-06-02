Радиостанция Судного дня УВБ-76 выдала в эфир несколько странных сообщений

Российская военная радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», 1 июня 2025 года в течение дня транслировала несколько загадочных сообщений. На это обратил внимание военкор Борис Рожин. Об этом военный журналист написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в эфире прозвучали такие слова как: «Уткорой», «Моржовый», «Луговой», «Пчелодер», «Буйнак», «Веселье», «Пупсолет» и «Боброскот». Военкор отметил, что не понятно, для кого именно было сообщение, а также заявил, что трудно понять его смысл.
Нужно сказать, что в последнее время радиостанция стала часто выходить в эфир. Так, в начале марта внезапно ожившая радиостанция начала транслировать чьи-то имена, а затем были сведения о числах. В конце мая эфир радиостанции снова озадачил общественность. За сутки появилось сразу три сообщения. Сигналы были зафиксированы в разное время.