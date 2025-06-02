В начале июня в Башкирии пообещали дожди и грозы с градом

В Башкирии 2, 3 и 4 июня пообещали грозы, ливни и град. Прогноз погоды на начало недели передали в Башгидрометцентре.
В понедельник, 2 июня пообещали грозы и дожди вместе с градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха днем поднимется до +24, +29°.
Во вторник, 3 июня, спрогнозировали грозы и дожди вместе с порывистым ветром. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17, +22°.
В середине недели ожидают грозы и дожди, а также порывистый ветер. Температура воздуха ночью +9, +14°, по востоку до +4°, днем +19, +24°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.