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В начале июня в Башкирии пообещали дожди и грозы с градом

В Башкирии передали прогноз погоды на начало лета.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 2, 3 и 4 июня пообещали грозы, ливни и град. Прогноз погоды на начало недели передали в Башгидрометцентре.

В понедельник, 2 июня пообещали грозы и дожди вместе с градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха днем поднимется до +24, +29°.

Во вторник, 3 июня, спрогнозировали грозы и дожди вместе с порывистым ветром. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17, +22°.

В середине недели ожидают грозы и дожди, а также порывистый ветер. Температура воздуха ночью +9, +14°, по востоку до +4°, днем +19, +24°.

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