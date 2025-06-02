В КНДР прокомментировали доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Так, начальник управления по внешней политике МИД КНДР заявил, что доклад является сфальсифицированным документом, а деятельность мониторинговой группы незаконна, поскольку противоречит фундаментальным принципам международного права — суверенному равенству стран и невмешательству в их внутренние дела.