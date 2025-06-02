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В КНДР прокомментировали доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

МИД КНДР отреагировало на доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.

Источник: Комсомольская правда

МИД КНДР расценил доклад международной мониторинговой группы по санкциям, затрагивающий взаимодействие России и республики, как провокационный акт и посягательство на принцип суверенного равенства. Позиция Пхеньяна изложена в официальном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Так, начальник управления по внешней политике МИД КНДР заявил, что доклад является сфальсифицированным документом, а деятельность мониторинговой группы незаконна, поскольку противоречит фундаментальным принципам международного права — суверенному равенству стран и невмешательству в их внутренние дела.

Там заявили, что все 11 государств-участников данной мониторинговой группы занимают откровенно враждебную позицию как в отношении Северной Кореи, так и России.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по всем острым проблемам.