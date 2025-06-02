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В Перми задержан подозреваемый в краже женских сумок

В дежурную часть полиции в Ленинском районе Перми поступило заявление 25-летней жительницы города: из ее складского помещения в офисном центре на Комсомольском проспекте был похищен товар — двадцать женских сумок.

В дежурную часть полиции в Ленинском районе Перми поступило заявление 25-летней жительницы города: из ее складского помещения в офисном центре на Комсомольском проспекте был похищен товар — двадцать женских сумок. Причиненный материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность предполагаемого виновника. Это нигде не работающий, ранее судимый за кражу 47-летний местный житель. Полицейские задержали фигуранта, на допросе он дал признательные показания. Теперь полиция проверяет, не причастен ли пермяк к 16 другим аналогичным имущественным преступлениям.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключен под стражу, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.