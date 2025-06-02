В Перми задержан подозреваемый в краже женских сумок

В дежурную часть полиции в Ленинском районе Перми поступило заявление 25-летней жительницы города: из ее складского помещения в офисном центре на Комсомольском проспекте был похищен товар — двадцать женских сумок. Причиненный материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.