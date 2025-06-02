Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 2 июня ограничат движение транспорта из-за крестного хода с 9:30 до 13:30

2 июня, в понедельник, в день памяти святителя Алексия, в историческом центре Самары пройдёт крестный ход.

2 июня, в понедельник, в день памяти святителя Алексия, в историческом центре Самары пройдёт крестный ход. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Чтобы обеспечить безопасность его участников, в это время — с 9:30 до 13:30 — будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:

Некрасовская (Ленинская — Садовая);

Садовая (Некрасовская — Ленинградская);

Ленинградская (Садовая — Галактионовская);

Куйбышева (площадь Революции — Ленинградская);

Ленинградская (Куйбышева — М. Горького);

Максима Горького (Ленинградская — Пионерская).

Также на этих участках с 9:00 до 13:30 запретят остановку и стоянку автомобилей.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Ограничения не касаются машин скорой помощи, полиции и пожарной службы.

Подписывайтесь на нас в Телеграме, чтобы не пропустить новости о Самаре и регионе!