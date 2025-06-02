В Самаре 2 июня ограничат движение транспорта из-за крестного хода с 9:30 до 13:30

2 июня, в понедельник, в день памяти святителя Алексия, в историческом центре Самары пройдёт крестный ход. Об этом сообщили в городском дептрансе.
Чтобы обеспечить безопасность его участников, в это время — с 9:30 до 13:30 — будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:
Некрасовская (Ленинская — Садовая);
Садовая (Некрасовская — Ленинградская);
Ленинградская (Садовая — Галактионовская);
Куйбышева (площадь Революции — Ленинградская);
Ленинградская (Куйбышева — М. Горького);
Максима Горького (Ленинградская — Пионерская).
Также на этих участках с 9:00 до 13:30 запретят остановку и стоянку автомобилей.
Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
Ограничения не касаются машин скорой помощи, полиции и пожарной службы.
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