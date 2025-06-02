Кандидат от оппозиции Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши

Во втором туре президентских выборов в Польше победу одержал кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, за которого проголосовали 50,9 процента избирателей. Такие данные после обработки ста процентов бюллетеней Государственной избирательной комиссией республики приводит телеканал TVP Info.
Победу, надо отметить, сложно назвать убедительной. Оппонент Навроцкого, мэр Варшавы и кандидат от правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский получил 49,1 процента голосов.
К слову, согласно данным экзитпола, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую Гражданскую коалицию должен был выигрывать на выборах. Он лидировал с 50,3% голосов, опережая представителя главной оппозиционной силы «Право и справедливость» Кароля Навроцкого, который получал 49,7%.
1 июня в Польше начался второй этап выборов президента. В стране работает более 30 тысяч избирательных участков. Голосование продлится до 22:00 по московскому времени. В нём могут принять участие почти 29 миллионов граждан Польши. Около 700 тысяч человек смогут проголосовать, находясь за границей.