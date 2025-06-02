Кандидат от оппозиции Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши

1 июня в Польше начался второй этап выборов президента. В стране работает более 30 тысяч избирательных участков. Голосование продлится до 22:00 по московскому времени. В нём могут принять участие почти 29 миллионов граждан Польши. Около 700 тысяч человек смогут проголосовать, находясь за границей.