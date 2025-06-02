В уфимской Черниковке до конца лета перекроют движение на двух улицах.

В Уфе в микрорайоне Черниковка со 2 июня по 30 августа перекроют движение на участках двух улиц. По информации мэрии, ограничения ввели на период проведения капремонта водопровода на ул. Победы на участке от Первомайской до Интернациональной и на ул. Интернациональная на участке от Победы до дома по Интернациональной, 85.