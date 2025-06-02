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В уфимской Черниковке до конца лета перекроют движение на двух улицах

В уфимской Черниковке до конца лета перекроют движение на двух улицах.

Источник: Башинформ

В Уфе в микрорайоне Черниковка со 2 июня по 30 августа перекроют движение на участках двух улиц. По информации мэрии, ограничения ввели на период проведения капремонта водопровода на ул. Победы на участке от Первомайской до Интернациональной и на ул. Интернациональная на участке от Победы до дома по Интернациональной, 85.

Предприятие, выполняющее работы, просит горожан отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам и рекомендует заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Уфе продлили перекрытие дороги на проспекте Салавата Юлаева.