Омич получил два года принудительных работ за смертельное ДТП

В вечернее время мужчина на Nissan X-Trail попробовал обогнать на трассе Р-254 неорганизованную колонну грузовиков. Вернуться на свою полосу шофер не успел и врезался лоб в лоб с легковушкой — Volkswagen Polo. Водитель последней погиб на месте ЧП, а его дочь и супруга травмировались. Врачи уточнили, что пострадавшие получили повреждения средней тяжести и легкий вред здоровью.