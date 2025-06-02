Омич получил два года принудительных работ за смертельное ДТП

Оглашен приговор 28-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в июле 2023 года. Находясь в Омской области, гражданин Киргизии нарушил ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека. Деталями инцидента поделилась 2 июня 2025 года прокуратура региона.
В вечернее время мужчина на Nissan X-Trail попробовал обогнать на трассе Р-254 неорганизованную колонну грузовиков. Вернуться на свою полосу шофер не успел и врезался лоб в лоб с легковушкой — Volkswagen Polo. Водитель последней погиб на месте ЧП, а его дочь и супруга травмировались. Врачи уточнили, что пострадавшие получили повреждения средней тяжести и легкий вред здоровью.
Подсудимый полностью признал вину. Ему назначили два года принудительных работ с удержанием 5% заработка. Кроме того, автомобилиста лишили водительских прав на 1,5 года и обязали выплатить семье погибшего 2,5 млн рублей моральной компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.