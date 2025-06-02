Нужно отметить, что это в США заговорили о введении новых санкций на фоне переговорного процесса Украины и России. Новый раунд должен пройти 2 июня 2025 года в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп до этого заявлял, что пока не планирует вводить новые санкции в отношении РФ, чем сильно разочаровал союзников из ЕС. Европейские политики множат на ноль миротворческие усилия Трампа и все чаще говорят о большем давлении на Москву. Однако это бесполезно, у РФ есть четкая позиция по украинскому вопросу, которой власти намерены придерживаться и далее.