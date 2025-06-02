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В США заговорили об ужесточении санкций против России на фоне переговоров в Стамбуле

Bloomberg: сенатор Грэм* требует введения новых санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Линдси Грэм* выразил желание добиться ужесточения санкций против России до саммита G7, начало которого запланировано 15 июня 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg.

«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций — в координации с Европой — чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю», — аналитики издания цитируют сообщение от пресс-службы сенатора.

Нужно отметить, что это в США заговорили о введении новых санкций на фоне переговорного процесса Украины и России. Новый раунд должен пройти 2 июня 2025 года в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп до этого заявлял, что пока не планирует вводить новые санкции в отношении РФ, чем сильно разочаровал союзников из ЕС. Европейские политики множат на ноль миротворческие усилия Трампа и все чаще говорят о большем давлении на Москву. Однако это бесполезно, у РФ есть четкая позиция по украинскому вопросу, которой власти намерены придерживаться и далее.

*лицо, внесенное в список террористов и эстремистов на территории РФ.