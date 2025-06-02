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Врач рассказала, как отличить аллергию от реакции организма на переедание продуктов

Иммунолог Попова: от переедания цитрусовых могут появиться симптомы аллергии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Псевдоаллергия развивается из-за чрезмерного употребления продуктов, богатых гистаминоподобными веществами, таких как цитрусовые, шоколад или орехи, а также различных пищевых добавок — красителей и консервантов. Как сообщила в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Наталья Попова, в отличие от истинной аллергической реакции, иммунная система в этом случае не участвует.

— Использование антиаллергенных средств при псевдоаллергических реакциях может привести к тому, что пациент продолжит употреблять продукты или контактировать с веществами, провоцирующими неприятные ощущения, думая, что лекарства справляются со своей задачей. Это создаёт риск развития хронических расстройств пищеварения, повышенной чувствительности организма к другим веществам и общему ухудшению самочувствия, — поделилась Попова.

Врач настоятельно рекомендует не заниматься самодиагностикой при появлении регулярных неприятных симптомов после употребления определенной пищи. Своевременное обращение к специалисту поможет избежать ненужного приема лекарств и сохранить здоровье пищеварительной системы.