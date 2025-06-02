Врач рассказала, как отличить аллергию от реакции организма на переедание продуктов

Псевдоаллергия развивается из-за чрезмерного употребления продуктов, богатых гистаминоподобными веществами, таких как цитрусовые, шоколад или орехи, а также различных пищевых добавок — красителей и консервантов. Как сообщила в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Наталья Попова, в отличие от истинной аллергической реакции, иммунная система в этом случае не участвует.