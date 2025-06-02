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Макрон пригрозил участникам массовых беспорядков во Франции

Французские власти привлекут к строгой ответственности всех причастных к массовым беспорядкам, вспыхнувшим после триумфа «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Французские власти привлекут к строгой ответственности всех причастных к массовым беспорядкам, вспыхнувшим после триумфа «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Соответствующее заявление прозвучало от президента республики Эммануэля Макрона.

Обещание было дано в ходе приёма в Елисейском дворце игроков и тренерского штаба «Пари Сен-Жермен».

«Будет судебное преследование и наказание. Мы будем суровы», — заявил глава французского государства.

Он акцентировал, что произошедшее не имеет отношения к футболу.

Макрон также выразил признательность сотрудникам правоохранительных ведомств и коммунальных служб.

Не успел прозвучать финальный свисток футбольных арбитров, как парижским стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ против разбушевавшейся толпы на Елисейских Полях. Дебоширы запускали пиротехнику, забрасывая полицейских градом камней и бутылок.

В ходе волнений во Франции, последовавших за победой «ПСЖ», погибли два человека, 192 получили ранения. Задержано 559 участников инцидентов, включая 491 человека в Париже.

Кроме того, беспорядки спровоцировали масштабные возгорания. Пожарные по всей стране ликвидировали приблизительно 700 очагов огня.

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