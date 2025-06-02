Рыжие кошки, святая вода и лягушки: Маг рассказал, как провести день Тимофея Грядочника 2 июня

История Тимофея Псковского начинается где-то лет за двадцать или тридцать до 1263 года. В то междоусобное время было трудно установить точную дату рождения даже для князей. Но после 1263-го литовский дворянин Довмонт, участвовавший в одном знаменитом династическом убийстве, бежит в Псков. Там он крестится по православному обряду и становится Тимофеем. Дальнейшая история — это боевые победы Довмонта. Он разбил литовское войско, помог новгородцам с ливонскими рыцарями, и дважды отстаивал осаждённый Псков, выбивая из-под крепостных стен ливонскую кавалерию. Второй раз оказался последним: Тимофей Псковский умер в 1299 году в городе, который дал ему имя. От боевых ран или от мора — непонятно, но грядки он точно не копал ни разу в жизни.