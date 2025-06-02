Никаких оправданий: Эксперт рассказала, как этично запретить гостям брать детей на свадьбу

Один из эффективных способов — указать в пригласительном письме только имена взрослых, без упоминания детей. Это будет тонким, но чётким сигналом о том, кого именно ждут на празднике. Также в приглашении можно уточнить, что торжество предполагается для взрослых, либо 18+.
Зачастую на свадьбы семейные пары берут с собой детей, иногда совсем маленьких, что может периодически мешать молодожёнам и проведению мероприятия. Я рекомендую, если вас позвали на свадьбу, позвонить организаторам или молодожёнам и уточнить, можно ли вам брать с собой ребёнка.
Надежда Коломацкая.
Эксперт по этикету.
В случае приглашения гостей лично специалист рекомендует использовать точные формулировки и проговаривать, кого именно ждут на празднике. Это поможет избежать двусмысленных трактовок.
«Если вы понимаете, что могут возникнуть такие двойные толкования, непонимания друг друга, тогда можно сразу сказать, что мы хотим сделать особенный праздник для взрослых. Поэтому деткам будет комфортнее остаться дома и заняться тем, что им интересно было бы, а не скучать на взрослом празднике», — объяснила собеседница Life.ru.
Ни в коем случае нельзя извиняться и оправдываться в такой ситуации перед гостями, предупреждает эксперт. По её словам, именно молодожёны организуют праздник и имеют полное право сделать его по-своему.
«Смягчить можно, сказав, что больше плюсов у детей будет остаться дома, чем быть на этом празднике, потому что праздник предполагает отдых взрослых, и вся программа будет заточена под это. И деткам будет просто скучно. Никаких извинений быть не должно», — сказала Коломацкая.
Грамотно подобранные слова и уважительное отношение к гостям помогут избежать недоразумений. В результате праздник пройдёт именно в том формате, о котором мечтали молодожёны.
Ранее эксперт по этикету Надежда Коломацкая напоминала, что размещение телефона на столе во время встречи может быть воспринято как проявление неуважения. По её словам, нормы поведения за столом актуальны не только для деловых переговоров, но и для дружеских встреч.