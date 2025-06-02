Никаких оправданий: Эксперт рассказала, как этично запретить гостям брать детей на свадьбу

«Смягчить можно, сказав, что больше плюсов у детей будет остаться дома, чем быть на этом празднике, потому что праздник предполагает отдых взрослых, и вся программа будет заточена под это. И деткам будет просто скучно. Никаких извинений быть не должно», — сказала Коломацкая.