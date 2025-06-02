Минобрнауки назвало реальную причину понижения вузов РФ в мировом рейтинге

«В то время, как несколько стран уделяют развитию образования и науки приоритетное внимание, Россия с трудом поспевает за ними», — прокомментировал итоги рейтинга и позиции российских вузов в нем президент Центра мировых рейтингов университетов, доктор Надим Махассен. При этом он выразил мнение, что «без усиления финансирования и стратегического планирования Россия рискует еще больше отстать в быстро меняющемся мировом академическом ландшафте».