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Авария с грузовиком в Башкирии на Р-240: погиб водитель, пострадали женщина и двое детей

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель BMW.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 1 июня, в Дюртюлинском районе Башкирии на 97 километре дороги Р-240 (подъезд к трассе М-12 «Восток») произошло смертельное ДТП. Согласно предварительной информации от пресс-службы Госавтоинспекции республики, авария случилась, когда 47-летний водитель BMW 520i при выезде со второстепенной дороги не уступил путь грузовику JAC и столкнулся с ним.

В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте до прибытия медиков. В автомобиле также находились 42-летняя женщина и двое детей 8 и 6 лет, всех троих госпитализировали.

— По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз, — сообщает ГАИ.

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