Авария с грузовиком в Башкирии на Р-240: погиб водитель, пострадали женщина и двое детей

Вчера вечером, 1 июня, в Дюртюлинском районе Башкирии на 97 километре дороги Р-240 (подъезд к трассе М-12 «Восток») произошло смертельное ДТП. Согласно предварительной информации от пресс-службы Госавтоинспекции республики, авария случилась, когда 47-летний водитель BMW 520i при выезде со второстепенной дороги не уступил путь грузовику JAC и столкнулся с ним.
В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте до прибытия медиков. В автомобиле также находились 42-летняя женщина и двое детей 8 и 6 лет, всех троих госпитализировали.
— По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз, — сообщает ГАИ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.