На смену 33-градусной жаре в Челябинскую область придёт похолодание

— Переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, +28…+33 градуса. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, — всё это местный Гидрометцентр обещает на понедельник, 2 июня.
В Челябинске в этот день тоже пройдут кратковременный дождь и гроза, возможен град, но ветер окажется слабее, с порывами максимум 14 метров в секунду. По данным «Яндекс. Погоды», сразу после этого заметно похолодает: днём во вторник ожидается уже лишь +22.
Накануне в Челябинске прошёл четвёртый фестиваль мороженого «Единорожок». Большой семейный праздник впервые организовали в парке имени Гагарина. Для детей там подготовили множество конкурсов, активностей и мастер-классов, за участие в которых полагался бесплатный пломбир — раздали 30 тысяч мороженок!
А днём ранее, 31 мая, под сводами сельской Эйфелевой башни в селе Париж Нагайбакского района во второй раз прошла Парижская неделя моды. Невероятные, эпатажные наряды, яркие полёты мыслей и мастерство дизайнеров из столицы и соседних с Челябинской областью регионов и просто интересное модное действо на самой необычной для этого площадке.