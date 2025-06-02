На смену 33-градусной жаре в Челябинскую область придёт похолодание

А днём ранее, 31 мая, под сводами сельской Эйфелевой башни в селе Париж Нагайбакского района во второй раз прошла Парижская неделя моды. Невероятные, эпатажные наряды, яркие полёты мыслей и мастерство дизайнеров из столицы и соседних с Челябинской областью регионов и просто интересное модное действо на самой необычной для этого площадке.