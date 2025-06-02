Минобороны подало два новых иска к «Военторгу» на сумму 134 тыс. рублей

Иски были поданы 26 и 28 мая. Глава АО «Военторг» Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при выполнении государственных контрактов для нужд армии. Уголовное дело по факту хищения денежных средств было возбуждено 30 июля 2024 года в отношении неустановленных лиц по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).