Минобороны подало два новых иска к «Военторгу» на сумму 134 тыс. рублей

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием взыскать с АО «Военторг» 134 481 рубль в рамках двух новых исков. Об этом стало известно от представителей суда.
«Общая сумма исковых требований от Министерства обороны Российской Федерации к АО “Военторг” составляет 134 481 рубль», — сообщили в Арбитражном суде города Москвы.
Иски были поданы 26 и 28 мая. Глава АО «Военторг» Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при выполнении государственных контрактов для нужд армии. Уголовное дело по факту хищения денежных средств было возбуждено 30 июля 2024 года в отношении неустановленных лиц по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).
1 августа Мещанский суд города Москвы арестовал Владимира Павлова и Тимура Исакова, бывшего генерального директора «Военторг-ретейла». Впоследствии суд также арестовал ещё трёх фигурантов дела.