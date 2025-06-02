Новый заммэра Омска возглавил департамент общественной безопасности

Мэр Омска Сергей Шелест назначил Антона Киселева своим заместителем — директором департамента общественной безопасности горадминистрации. Об этом градоначальник сообщил сегодня, 2 июня 2025 года.
Новый руководитель имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах и энергетической сфере. Ранее Киселев занимал должность первого заместителя министра внутренней политики Омской области.
В круг обязанностей управленца теперь войдет развитие взаимодействия с правоохранительными и надзорными ведомствами, организация поддержки участников спецоперации и их семей. Кроме того, заммэра будет координировать работу с добровольческими объединениями.
Ранее «КП Омск» сообщила, что президент Владимир Путин назначил новых судей региона.