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Новый заммэра Омска возглавил департамент общественной безопасности

К обязанностям приступил Антон Киселев.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест назначил Антона Киселева своим заместителем — директором департамента общественной безопасности горадминистрации. Об этом градоначальник сообщил сегодня, 2 июня 2025 года.

Новый руководитель имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах и энергетической сфере. Ранее Киселев занимал должность первого заместителя министра внутренней политики Омской области.

В круг обязанностей управленца теперь войдет развитие взаимодействия с правоохранительными и надзорными ведомствами, организация поддержки участников спецоперации и их семей. Кроме того, заммэра будет координировать работу с добровольческими объединениями.

Ранее «КП Омск» сообщила, что президент Владимир Путин назначил новых судей региона.