Топ-5 главных новостей в Молдове 2 июня 2025: Как детский праздник в резиденции президента Молдовыв Кондрице превратился в кошмар; лето в Молдове началось с жары до +30 градусов; в Кишиневе у пожарного украли э

Главные новости в Молдове на утро понедельника, 2 июня 2025:
1. «Безумные очереди за едой и мороженым под палящим солнцем — это издевательство»: Почему детский праздник в резиденции президента Молдовы Санду в Кондрице превратился в кошмар.
2. Из сезона дождей в засуху и жару: В Молдову пришло лето — неделя начинается с +30.
3. Пока пожарный рисковал жизнью, у него украли часть экипировки во время сильного возгорания у Кауфланда в Кишиневе: Супруга сотрудника МЧС обратилась через соцсети с просьбой вернуть — иначе ему за это придется платить.
4. Уголовное преследование башкана Гагаузии — проверка на демократию для руководства страны: «Нельзя сказать, что власти Молдовы провалили этот тест, потому что они его даже не собирались проходить» — мнения.
5. Адвокат водителя троллейбуса, сбившего женщину насмерть в Кишиневе, заявил, что он невиновен и арест неправомерен: Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
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