Стало известно пророчество старца Ионы Одесского для России на 2025 год

«Я имел честь лично знать старца Иону Одесского. Он пророчествовал о боевых действиях на территории Новороссии и Малороссии. Он говорил, что это будет сразу после его смерти (Отец Иона ушел из жизни в 2012 году в возрасте 87 лет)», — отметил он.