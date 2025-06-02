Стало известно пророчество старца Ионы Одесского для России на 2025 год

Схиархимандрит Иона (Игнатенко) сделал много пророчеств о будущем России и Украины. Об этом aif.ru рассказал знавший его лично заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролова.
«Я имел честь лично знать старца Иону Одесского. Он пророчествовал о боевых действиях на территории Новороссии и Малороссии. Он говорил, что это будет сразу после его смерти (Отец Иона ушел из жизни в 2012 году в возрасте 87 лет)», — отметил он.
Фролов уточнил, что старец предрек три Пасхи: кровавую, голодную и победную.
«Иона Одесский был уверен в победе России и присоединении к ней Новороссии и Малороссии. Он говорил мне, что это произойдет в середине 2020-х годов летом. Получается, что речь может идти о лете 2025 года», — добавил собеседник издания.
Ранее ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов рассказал, как старец Илий явился к военному в зоне СВО и спас его от гибели.