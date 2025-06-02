В Перми аннулируют разрешения на участки, которые используются не по назначению

Контрольные мероприятия на земельных участках особенно актуальны к началу лета, отмечают в городском департаменте земельных отношений. Это как раз то время, когда выдается больше всего разрешений на размещение объектов.
Разрешения выдаются мэрией для размещения объектов на государственной или городской земле. Они распространяются строго на объекты, указанные в документе. Строительство любых других сооружений запрещено. Однако пользователи участков не всегда с этим считаются.
Так, в этом году проверки выявили 8 нарушений. Это размещение объектов, не предусмотренных разрешениями, а также случаи, когда земля фактически не используется. По таким участкам приняты решения о прекращении действия разрешений.