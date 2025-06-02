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«Радиостанция Судного дня» передала восемь новых сообщений

На «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 во время трансляции прозвучало несколько новых закодированных сообщений. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 во время трансляции прозвучало несколько новых закодированных сообщений. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Так, в эфире сообщили восемь слов — «Уткорой», «Моржовый», «Луговой», «Пчелодер», «Буйнак», «Веселье», «Пупсолет», «Боброскот», уточнили в публикации.

Последний раз в ходе трансляции радиостанции звучали сообщения 30 мая. Тогда это были слова «лучоторг» и «копна».

Также 27 мая УВБ-76 передала в эфир еще три новых сообщения — «Скирд», «Вюртемберг», «Безмотивный». Сигналы поступали через каждые полтора часа.

Кроме того, 24 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал Евросоюз за молчание в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины на российские регионы. Помимо этого, он упомянул радиостанцию УВБ-76 и ее недавний сигнал. В частности, 22 мая в радиоэфире прозвучало слово «беззлобие». Позднее, примерно через час после первого сообщения, поступило второе — «хрюкостяг».