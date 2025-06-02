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Сотню участков земли для стройки жилья можно бесплатно получить в Башкирии

Жителям Башкирии бесплатно раздают 100 земельных участков.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Башкирии предоставляют землю под строительство жилья. Некоторые получат ее бесплатно. Об этом сообщило Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Речь идет о земле в селах Айсуак и Ермолаево в Калтасинском районах. В общей сложности чиновники раздают 100 участков площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Получить землю бесплатно смогут льготники. Это нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. К слову, последние две категории граждан вместо получения участка могут рассчитывать на единовременную выплату в 250 тысяч рублей. Кроме того, рассчитывать на бесплатную земли под ИЖС могут участники специальной военной операции.

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